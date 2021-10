V domu starejših v Logatcu več primerov covida-19 Dnevnik V Domu starejših Logatec je bilo prejšnji teden 45 od skupno 159 stanovalcev stanovalcev okuženih z novim koronavirusom. Danes je potrjena okužba (le) še pri enajstih stanovalcih in petih zaposlenih, ostali pa so zaključili izolacijo in so se lahko...

