Hlade Zoretova o obravnavi 4-letnega dečka: Kršene so bile pravice pacientov 24ur.com Za takšno ravnanje ni opravičila, je neomajen oče 4-letnega dečka, ki je z opečeno nogo 40 minut čakal na rezultat hitrega testa, preden so ga sprejeli na celjsko urgenco. V SB Celje so priznali, da obravnava ni bila v skladu s predpisanim protokolom, a da pri zdravljenju ni prišlo do strokovne napake. Kakšne so torej naše pravice, če menimo, da nismo deležni ustrezne zdravstvene oskrbe? Gostja v...

