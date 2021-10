Poklukar ugotovitve nadzora v celjski bolnišnici pričakuje v ponedeljek 24ur.com Minister za zdravje Janez Poklukar je po petkovem zapletu s sprejemom otroka z opeklinami opravil razgovor z vodstvom celjske bolnišnice. Tam so mu pojasnili, da so odredili strokovni nadzor, ki bo razjasnil okoliščine. Kot so sporočili z ministrstva, naj bi bili zaključki nadzora znani v ponedeljek, bolnišnica pa bo o njih seznanila javnost.

