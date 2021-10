Simona Kustec ravnateljem vrtcev: V ministrstvu imate zaveznika Demokracija Piše: C. R. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je včeraj na strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev vrtcev v Portorožu poudarila, da imajo ravnatelji v pristojnem ministrstvu vedno zaveznika, tako v strokovno-vsebinskem delu, kjer ministrstvo sodeluje z zavodom za šolstvo, kot v upravljavskem delu. Če so vrtci na nek način v primežu med občinami in ministrstvom, med ...

