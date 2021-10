Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor sta včeraj na Brdu pri Kranju gostila sprejem za maturantke in maturante, ki so na maturi 2021 dosegli vse možne točke. Maturantov in maturantk, ki so na poklicni, splošni ali mednarodni maturi 2021 dosegli vse možne točke, je bilo letos 210, od tega 133 deklet in 77 fantov. 12 matur ...