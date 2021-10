5 nosečniških torb, ki jih boste uporabljali tudi, ko bo vaš otrok odrasel TOčnoTO.si Čas nosečnosti je za starše zares posebno doživetje. Naj bo to prva nosečnost, druga, morda tretja, vedno je nekaj posebnega. Bolj, ko se nosečnost bliža koncu, več je organizacije, nakupov in priprav za prihajajočega družinskega člana. Po navadi so prav mamice tiste, ki želijo imeti vse pripravljeno in do potankosti urejeno že kakšen mesec pred […] 5 nosečniških torb, ki jih boste uporabljali tudi...

Sorodno















Oglasi