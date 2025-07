"Z izglasovanjem posvetovalnega referenduma o obrambnih izdatkih in napovedjo referenduma o izstopu iz Nata je slovenska politika sesula v prah praktično vse, kar je in kar smo gradili v zunanji in obrambni politiki zadnjih 34 let. Eno ključnih vodil naše zunanje politike, poleg zavezanosti mednarodnemu pravu, OZN in miroljubnemu reševanju sporov, je bilo nenapisano pravilo, da kot država nismo evropski ali/in...