Ministrstvo za okolje in prostor nadaljuje sanacijo onesnažene zemljine v celjskih vrtcih Vlada RS Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) nadaljuje sanacijo onesnažene zemljine vrtcev v Mestni občini Celje, ki se je začela leta 2019. Potem ko so bili v letih 2019-2020 sanirani štirje vrtci, je v letih 2021 in 2022 predvidena sanacija treh vrtcev.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Zdravko Počivalšek

Janez Janša

Tadej Pogačar

Luka Dončić

Aleš Hojs