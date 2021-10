Skupina Generali z višjo bonitetno oceno in napovedjo naložb v zelene in trajnostne obveznice v viši Svet 24 Skupina Generali je izboljšala svojo bonitetno oceno iz stabilne v pozitivno. Na vrhu EU o trajnostnih naložbah se je zavezala, da bo do konca leta 2022 v zelene in trajnostne obveznice vložila 3 milijarde evrov. Zaveza sledi strateškemu cilju Skupine, da med 2021-2025 nameni zelenim in trajnostnim naložbam od 8,5–9,5 milijard evrov.





