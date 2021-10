Po tednu dni znova čez tisoč okužb. Za starejše od 65 let in ranljive na voljo zdravilo proti covidu Celje.info Minister za zdravje Janez Poklukar je včeraj dejal, da je odslej za starejše od 65 let, ki so dobili pozitivni PCR izvid testa na covid-19, na voljo zdravilo regeneron, ki temelji na monoklonskih protitelesih. Glede morebitne napotitve v bolnišnico na infuzijo zdravila regeneron pa naj se posvetujejo s svojim osebnim zdravnikom, je še dodal minister. Zdravilo proti covidu-19 se pri nas sicer u

