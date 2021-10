Neznanci pred NIJZ zlili gnojnico 24ur.com Stavba Nacionalnega inštituta za javno zdravje je postala tarča neznanih vandalov, ki so pred vrata polili gnojnico. Sporočili so, da so dogodek prijavili policiji. "Zlivanje gnojnice, poškodovanje lastnine, grožnje zaposlenim, sovražni govor itn. niso sprejemljiv način komuniciranja," so dodali.

