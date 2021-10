Film tedna je španska komična romanca Rosina poroka – nocoj ob 20.05 na TV SLO 1 RTV Slovenija Rosa bo kmalu dopolnila 45 let in se zaveda, da je vse življenje živela, da bi služila vsem drugim. Zato se odloči, da bo vse pustila, prevzela odgovornost za svoje življenje in uresničila svoje sanje o ustanovitvi lastnega podjetja.

