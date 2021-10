Napeta in čustvena drama Soba – nocoj ob 20.05 na TV SLO 2 RTV Slovenija Film Soba predstavlja edinstven in ganljiv vpogled v neizmerno ljubezen med materjo in otrokom. Petletni Jack z mamo živi v majhni sobi z zgolj enim oknom na strehi, kjer sta ujetnika brezsrčnega ugrabitelja in nimata stika z zunanjim svetom.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Bojana Beović

Tadej Pogačar

Marjan Šarec