Priložnost za soočenje mnenj odločevalcev, producentov in ustvarjalcev avdiovizualnih vsebin Vlada RS Od 12. do 13. oktobra 2021 v Cankarjevem domu in prek spleta poteka mednarodna konferenca o tem, kaj je treba ukreniti, da bo celotni evropski avdiovizualni in medijski sektor bolj vzdržen in z močnejšo pogajalsko pozicijo pri vzpostavljanju konkurenčnih razmerij na globalnem trgu. Zbrane sta prvi dan konference nagovorila minister za kulturo dr. Vasko Simoniti in direktor za medijske politike pri Evropski komisiji Giuseppe Abbamonte.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Evropska komisija

Vasko Simoniti Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Tadej Pogačar

Vasko Simoniti

Goran Dragić