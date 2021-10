Evropske AV- in medijske vsebine: Kako povečati njihovo dostopnost in konkurenčnost? RTV Slovenija Dvodnevna konferenca o dostopnosti in konkurenčnosti evropskih avdiovizualnih in medijskih vsebin sicer ni prinesla rešitev, so pa sodelujoči opravili kakovosten razmislek. Dogodek je med drugim povezal tudi različne deležnike s področja.

Sorodno

Oglasi