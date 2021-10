Piše: C. R. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je včeraj nagovoril udeležence 5. dneva nacionalne varnosti v Državnem svetu Republike Slovenije. Minister je uvodoma povedal, da je varnost ena tistih vrednot, ki je najvišje na lestvici vsakega od državljanov. »Treba je povedati, da je Slovenija izjemna in se uvrščamo med peto in osmo mesto najbolj varnih držav na svetu.« Zaslugo za to je pripisa ...