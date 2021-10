Policija sporoča: Ukrepe bomo prilagajali varnostnim razmeram zurnal24.si Za danes popoldne na družbenih omrežjih znova napovedujejo protestni shod proti ukrepom za preprečevanje širjenja koronavirusa. Policija morebitne udeležence poziva, naj pravico do javnega zborovanja in izražanja svojih stališč uveljavljajo mirno in strpno, predvsem pa, naj upoštevajo navodila in ukaze policistov. Shod tudi tokrat ni prijavljen.

