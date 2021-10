Razglasili najboljša kopališča – od Ajdovščine prek Ljubljane do Male Nedelje RTV Slovenija Najboljša kopališča letos so Aqualuna, Bioterme Mala Nedelja, Terme Paradiso, Letno kopališče Ajdovščina, Velenjska plaža in Vodno mesto Atlantis.

