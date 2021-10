Sedeči odbojkarji in odbojkarice v pričakovanju EP v Turčiji Ekipa V Turčiji bosta med 17. in 23. oktobrom potekali evropski prvenstvi članic in članov v sedeči odbojki. Po 20 letih bo imela Slovenija prvič tako žensko kot moško člansko vrsto. Tekmovanje bo potekalo v mestu Kemer, ki leži na jugu Turčije v pokrajini Anadolija.



