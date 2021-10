V pričakovanju prvenstva v Turčiji, prvič po letu 2001 v ženski in moški konkurenci Svet 24 V prihodnjih dneh bo v znamenju odbojke sede. V Turčiji bosta med 17.10. in 23.10. potekali evropski prvenstvi članic in članov. Po 20 letih bo imela Slovenija prvič tako žensko kot moško člansko vrsto. Tekmovanje bo potekalo v mestu Kemer, ki leži na jugu Turčije v pokrajini Anadolija.





