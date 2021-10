Ves svet se drži za glavo: kje so vzroki in kako hude bodo posledice? SiOL.net "Med razlogi za podražitev energentov so tudi špekulativni nakupi nafte in drugih surovin velikih borznih trgovcev, ki v pričakovanju visoke inflacije pričakujejo nadaljnjo rast cen surovin," pojasnjuje ekonomist Luka Gubo. "Visoke cene bodo po nekaterih ocenah vztrajale vsaj pol leta, če ne še dlje. To je lahko spodbuda, da se usmerimo v obnovljive vire energije, a kot kažejo težave Nemčije na tem področju, je tudi to lahko nevarno," pa opozarja ekonomist Anže Burger.

