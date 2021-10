Mesarji in perutninarji napovedujejo občutne podražitve svojih proizvodov Dnevnik Ne le podivjane cene elektrike in plina, potrošnike bodo, kot kaže, po žepu kmalu udarile tudi cene mesa. Več vodilnih domačih živilskih proizvajalcev se s trgovci že pogaja o povišanju odkupnih cen govejega, svinjskega in piščančjega mesa....

Sorodno









Oglasi Omenjeni Celje

Celjske mesnine Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jernej Vrtovec

Tadej Pogačar

Aleš Hojs

Primož Roglič