V četrtek zjutraj možnost pozebe. V nevarnosti predvsem cvetje in zelenjadnice Celje.info Agencija RS za okolje (Arso) za četrtek napoveduje možnost jutranje pozebe, ki bi lahko dosegla bolj izpostavljene predele. Posledice pozebe bodo možne na jesenskem cvetju, v nevarnosti so lahko tudi zelenjadnice. Plodove, denimo paprike in bučke, se splača pobrati ali pa dobro zaščititi, svetujejo na Arsu. Nizke temperature naj ne bi ogrožale vinogradniških območij oz. grozdja, ki še čaka n

