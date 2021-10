Poberite paprike in bučke, Arso za četrtek opozarja na nevarnost pozebe Večer Agencija RS za okolje (Arso) pred pričakovano četrtkovo slano, ki bi lahko dosegla bolj izpostavljene predele, opozarja na morebitno nevarnost pozebe. Ta bo lahko pustila posledice na jesenskem cvetju, v nevarnosti so lahko tudi zelenjadnice. Plodove, denimo paprike in bučke, se splača pobrati ali pa dobro zaščititi, svetujejo na Arsu.

