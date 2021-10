Dimitrov proti Medvedjevu uprizoril preobrat sezone RTV Slovenija Zmagovalec New Yorka Danil Medvedjev je v osmini finala Indian Wellsa vodil s 6:4 in 4:1 z dvema brejkoma prednosti, a se je Grigor Dimitrov vrnil in slavil 4:6, 6:4, 6:3.

Sorodno Oglasi