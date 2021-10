Zgodovinski podvig Tunizijke SiOL.net Na zelo močnem turnirju v Indian Wellsu sta znana prva polfinalista. To sta Bolgar Grigor Dimitrov in pa Britanec Cameron Norrie. V ženski konkurenci sta se med štiri najboljše uvrstili Tunizijka Ons Jabeur in Španka Paola Badosa. Jabeurjeva si je z zmago zagotovila skok na jakostni lestvici med deset najboljših. Tako bo postala prva Arabka v zgodovini tenisa, ki se je zavihtela tako visoko.

