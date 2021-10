Prva jesenska slana, ponekod temperature krepko pod ničlo 24ur.com V zadnjih dneh se je občutno ohladilo, četrtkovo jutro pa se je marsikje začelo s slano. Temperature se bodo v mraziščih južne Slovenije spustile tudi do –5 stopinj Celzija, drugod od –3 do 1, na Primorskem pa bodo termometri pokazali od 2 do 7 stopinj Celzija. Podobno vreme bomo imeli do vključno ponedeljka, potem pa pričakujemo otoplitve, temperature bodo marsikje spet presegle 20 stopinj Celzija.

