Ovečkin peti najboljši strelec vseh časov RTV Slovenija Hokejisti Washingtona so na uvodni tekmi Lige NHL na domačem ledu visoko premagali New York Rangers s 5:1. Junak je bil Aleksander Ovečkin, ki je prispeval po dva gola in podaji. 36-letni Rus se je na večni lestvici strelcev povzpel na peto mesto.

Sorodno

Oglasi