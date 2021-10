Legendarni Ovečkin izvrstno odprl svojo 17. sezono v ligi NHL 24ur.com Hokejisti iz Washingtona so na svoji uvodni tekmi v severnoameriški ligi NHL na domačem ledu visoko premagali New York Rangers s 5:1. V ekipi iz ameriške prestolnice je blestel Rus Aleksander Ovečkin, ki je k zmagi prispeval dve podaji in dva zadetka ter tako utrdil svoj legendarni status.

