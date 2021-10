Piše: Jože Jan Preden so talibani prevzeli oblast, je Afganistan iz tujine prejemal 75% sredstev, ki je potreboval za delovanje države. Ob talibanskem prevzemu oblasti so Združene države Amerike zamrznile vsa sredstva. Evropska unija in Združeni narodi sedaj iščejo način, kako bi Afganistanu poslali sredstva za ublažitev krize. Evropska komisija bo Afganistanu in sosednjim državam ponudila sredstv ...