Umor in samomor pri Domžalah: Tragedija pri puškarjih na Viru, oba naj bi imel oče bolj ali manj zap Večer Na Viru pri Domžalah so se streli slišali že pred tretjo popoldne, a ker so se v hiši, kjer se je odvila tragedija, ukvarjali s puškarstvom, so sosedje policiste obvestili šele ob pol šestih. Policija je v garaži naletela na dve trupli. Vse kaže, da je 44-letni sin ubil očeta in si nato sodil sam

