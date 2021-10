Piše: Janja S. Poročali smo, da je včeraj policija v hiši na Zoisovi ulici na Viru pri Domžalah našla dve moški trupli. Izkazalo se je, da gre za 44-letnega Draga Vrenjaka in njegovega 71-letnega očeta, prav tako Draga. Iz Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so policisti ob prihodu na kraj v stanovanjski hiši odkrili dve pokojni osebi. Ugotovili so, da je mlajši Drago 44-letnik ustrelil s ...