Znana je trasa 109. izvedbe Toura 24ur.com Organizatorji dirke po Franciji so danes predstavili traso 109. izvedbe Toura, na katerem bo zmago branil Slovenec Tadej Pogačar, glavni tekmec dvakratnega zmagovalca pa bo njegov rojak Primož Roglič. Oba na poti do morebitne slave čaka precej izzivov, med drugimi znova tudi vzpon na Alpe d'Huez in granitne kocke v okolici Arenberga.

