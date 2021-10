Pogačar: Sprinti, bočni veter, kocke, kratki, dolgi in strmi vzponi. To bo res popoln Tour 24ur.com V Kongresni palači v Parizu so razkrili etape 109. izvedbe kolesarske dirke po Franciji leta 2022. Na svečani predstavitvi pred 10.000 prisotnimi gledalci je sodeloval tudi Tadej Pogačar kot dvakratni zaporedni zmagovalec Toura v letih 2020 in 2021. Komendčan je pozdravil pestrost trase. "Veselim se. Opravil pa bom kar nekaj izvidnic, ki so nujno potrebne. Vsaj po tem, kar smo videli na predstavi...

Sorodno



















Oglasi