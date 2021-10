Policijska uprava Ljubljana je dopolnila obvestilo o ukrepih policije na neprijavljenem protestnem shodu v Ljubljani. Policisti so v okviru varovanja do sedaj zaznali 164 kršitev Zakona o javnih zbiranjih in 166 kršitev Zakona o javnem redu in miru (večinoma gre pri obeh zakonskih podlagah za iste kršitelje), 1 kršitev Zakona o osebni izkaznici, 1 osebi so zasegli prepovedano drogo, 1 osebi je bil ...