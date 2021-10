Olaj napovedal 'ničelno toleranco' do žaljenja policistov na ulicah 24ur.com Generalni direktor Policije Anton Olaj je v odzivu na dogajanje na protestih napovedal ničelno toleranco do žalitev policistov. "V zadnjem času je v javnosti mogoče zaslediti pojav zaničevanja Policije in policistov," je zapisal Olaj in dodal, da je policistom naročil aktivnejše zoperstavljanje žalitvam. Na protestu je sicer večkrat odmevalo skandiranje "čuvate lopove" in "čelade dol".

Sorodno



















Oglasi