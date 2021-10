Iz frizerskega salona odnesli denar in kodralnik za lase Primorske novice Prav tako so policisti danes zjutraj obravnavali vlom v poslovne prostore frizerskega salona na Goriškem. Po prvih podatkih je neznanec iz notranjosti ukradel nekaj denarja in kodralnik za lase. S tem je oškodovancu povzročil škodo v višini približno 160 evrov. Tudi ta primer novogoriški policisti še preiskujejo in bodo po zaključku preiskave podali kazensko ovadbo na Državno tožilstvo v Novi Gorici.

Sorodno

























Oglasi