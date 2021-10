"Ne moremo pričakovati, da so med njimi Rogliči in Pogačarji" SiOL.net Z uspehi naših tekmovalcev doživlja kolesarstvo v Sloveniji pravo renesanso. Strokovnjak Martin Hvastija, za katerega velja, da je prava kolesarska enciklopedija, izpostavlja, da brez poguma in delovnih navad ne bi prišlo do takšnega razcveta kolesarstva. Ob tem pa upa, da imajo klubi pripravljeno orodje za nadaljnje delo z mladimi. Verjame, da ga imajo najboljši slovenski kolesarji za leto 2022.

Sorodno















Oglasi