Unicef je v poročilu o položaju otrok v svetu opozoril na razširjene in poglobljene težave na področju duševnega zdravja otrok in mladih. Poudarili so, da so podatki o stresu, ki ga doživljata ti skupini prebivalstva, zelo zaskrbljujoči. Ob tem so pozvali k normalizaciji pogovora o duševnem zdravju.