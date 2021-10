Prva operativka Krima: Odlično delamo ter zaupamo v igralski kader in stroko. Odprlo se bo 24ur.com Nekoliko slabši start v evropsko sezono Lige prvakinj – rokometašice Krima Mercatorja so edine slovenske predstavnice med elito – ko so Ljubljančanke na treh tekmah le enkrat zmagale, v tabor nekdaj dvakratnih evropskih prvakinj ni prinesel slabšega razpoloženja. Ravno nasprotno, v klubu so stopili še bolj skupaj, verjamejo v to, kar počnejo, in pričakujejo, da se bo v nadaljevanju dolge sezone v...

