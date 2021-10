Anela Šabanagić je razkrila, da se ji je stanje poslabšalo TOčnoTO.si Anela Šabanagić je manekenka in srčna izbranka Lada Bizovičarja. Maja se je par razveselil druge hčerkice. A imena obeh še vedno ostajata skrivnost. Anela se lahko tudi po drugem porodu pohvali z zavidanjem vredno postavo. Anela je na pregledu oči odkrila, da se ji je poslabšal vid. Ker se ji je dioptrija poslabšala, je morala […] Anela Šabanagić je razkrila, da se ji je stanje poslabšalo was first...

