Janša Levici: “Za rajo kot da so proti, dejansko pa eskivirajo glasovanje, ker stolčki pa to …” Nova24TV “Ne mislimo delati nobenega koraka nazaj, izglasovanega referenduma proti oboroževanju ne bomo umikali,” so po včerajšnjem vrhu parlamentarnih strank sporočili iz koalicijske Levice. Pred odhodom premierja Roberta Goloba na vrh Nata v Haagu tako stranka Levica kot stranka SD sploh nista protestirali v navezavi na dvig obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP. Ko je vlada brez težav podprla iz ...

