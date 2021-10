Boleč poraz Man Utd in Ronalda, Liverpool s petardo na vrh Sportal Na uvodni tekmi 8. kroga angleške premier league je Liverpool s 5:0 nadigral Watford in prevzel vodstvo. Na prvem mestu ga lahko že zvečer znova prehiti Chelsea, ki gostuje pri Brentfordu. Branilec naslova Manchester City je brez večjih težav doma ugnal Burnley, Manchester United pa je doživel boleč poraz na gostovanju pri Leicester Cityju. Rdeči vragi so tako doživeli prvi poraz v gosteh po 29 tekmah.

