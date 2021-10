V okviru vaje "zagorel" Dom pod Storžičem - gasilci in planinci utrjevali ukrepanje v primeru požara RTV Slovenija Gašenje visoko v gorah je zahtevno, velikokrat skoraj nemogoče. O tem, kako v planinskih kočah preprečiti požare oz. kako se spopasti z njimi, ko zagori, so se gasilci in planinci pogovarjali v Domu pod Storžičem, kjer so pripravili tudi vajo gašenja.

