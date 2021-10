Tako so gasilci "rešili" Dom pod Storžičem (FOTO) Reporter Gasilska vaja za primer požara v planinski koči, ki so jo včeraj izvedli pri Domu pod Storžičem, je bila uspešno izvedena, pokazala je strokovno usposobljenost gasilcev, so sporočili organizatorji. Z vajo, ki sta jo pripravili Gasilska zveza Slovenije in

Sorodno







Oglasi Omenjeni Zavarovalnica Triglav Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tanja Fajon

Janez Cigler Kralj

Anže Kopitar

Matjaž Han