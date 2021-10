ACH in prvaki do tretje zmage, Panvita zaustavila Salonit SiOL.net V 3. krogu državnega prvenstva so odbojkarji ACH Volley s 3:0 premagali Triglav in ostali stoodstotni. Tretjo zmago so vknjižili tudi prvaki iz Maribora, ki so s 3:0 ugnali Črnuče. To pa ni uspelo Salonitu, ki ga je na domačem parketu premagala Panvita. Pokalni prvaki iz Kamnika so prišli do prve zmage, s 3:0 so odpravili Krko.

