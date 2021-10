Mariborčani vknjižili zmago in tri pomembne točke Lokalec.si Nogometaši Maribora so v 13. krogu Prve lige Telemach premagali Kalcer Radomlje z 1:0 (1:0). V Ljudskem vrtu sta se srečali ekipi, ki sta v prvi ligi na zadnjih šestih tekmah zbrali najmanj točk. Radomlje so v tem obdobju zbrale štiri točke (vse na zadnjih dveh tekmah), Maribor, ki je bil v nizu treh tekem brez poraza, pa šest. Bolj zadovoljni so s tekme, na kateri je zadnjič vlogo sodnika odpravl ...

