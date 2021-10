Prvi gol Iličića, ki je dodal še evrogol, a na koncu zapravil 11-m RTV Slovenija Tekmo Empoli - Atalanta so začeli kar trije Slovenci: Petar Stojanović in Leo Štulac za Toskance ter Josip Iličić za goste. "Jojo" je zabil v 11. in 26. minuti, a zgrešil 11-m v 68. minuti, vseeno pa je Atalanta v 8. krogu Serie A slavila s kar 4:1.

Sorodno









































Oglasi