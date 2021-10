Na Haitiju ugrabili 15 ameriških misijonarjev in družinskih članov Dnevnik V bližini haitijske prestolnice Port-au-Prince so oboroženci v soboto ugrabili okoli 15 ameriških misijonarjev in njihovih družinskih članov. Med ugrabljenimi so tudi otroci. Ugrabili naj bi jih pripadniki oborožene tolpe, ki na območju na meji med...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Haiti Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tanja Fajon

Anže Kopitar

Marjan Šarec

Simon Zajc