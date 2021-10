Nemški Zeleni podprli začetek koalicijskih pogajanj z SPD-jem in FDP-jem RTV Slovenija Nemški Zeleni so na mini kongresu z veliko večino podprli začetek uradnih koalicijskih pogajanj s socialdemokrati (SPD) in liberalci (FDP). Vodstvo SPD je to že storilo, vodstvo FDP pa bo o tem odločalo v ponedeljek. Pogajanja bi se lahko začela v prihodn

